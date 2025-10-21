FOTO | Al via la settima edizione delJunior Poetry Festival

BOLOGNA – Dal 24 al 26 ottobre 2025 a Castel Maggiore e Pieve di Cento (Bologna) l’associazione culturale Junior Poetry – nata da Accademia Drosselmeier di Bologna e libreria Lèggere Leggére di Castel Maggiore – organizza per il settimo anno il Junior Poetry Festival. Nato nel 2019, il festival ha il sostegno dei Comuni di Castel Maggiore e Bentivoglio ed è l’unico festival internazionale di poesia per ragazzi in Italia. Diretto dal poeta francese Bernard Friot, il festival propone tre giornate di incontri, laboratori e letture poetiche per un pubblico di tutte le età.

Tra gli ospiti: Chiara Carminati, poetessa pluripremiata, e Vittoria Facchini, illustratrice, che insieme a Friot inaugurano e animano con un laboratorio la mostra Oggi la parola è meraviglia; Ilaria Rigoli, poetessa e caporedattrice del Junior Poetry Magazine, conduce diversi interventi, tra cui una formazione per adulti, un laboratorio di poesia concreta nonsense (con Francesca Zucchi) e un laboratorio per adolescenti (con Friot, Paolo Falasca e Pietro Piva); e gli autori spagnoli Dani Espresate e Marta Comín, che presentano due libri editi da A buen paso, casa editrice di Barcellona, con due laboratori per i piccoli dai 5-6 anni e una mostra. La partecipazione dei due autori spagnoli è sostenuta da Acción Cultural Española e ha il patrocinio dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia.

Il programma si apre con una giornata per le scuole il venerdì 24 ottobre, anticipata dagli interventi delle “Brigate Poetiche” che portano una ventata di poesia nelle classi del territorio. Sabato 25 ottobre sono tanti gli appuntamenti, molti dei quali laboratoriali, mentre alla sera il teatro Biagi D’Antona ospita Posso dirlo in versi?, serata di poesia e musica dedicata alle domande dei bambini, quelle importanti come quelle più divertenti e senza senso, raccolte in questi mesi in seguito ad un appello sul nostro Junior Poetry Magazine. Domenica 26 il festival si sposta a Bentivoglio, per una passeggiata poetica tra le finestre della città con gli interventi poetici di Espresate e Comín.

Sede di molti eventi è il Parco del Sapere di Castel Maggiore, dove sorge il Junior Poetry Center: inaugurato nel 2024, il centro raccoglie oltre 1200 libri di poesia per ragazzi ed è aperto tutto l’anno per attività con le classi, studio e ricerca. Il festival rinnova così il suo impegno nel diffondere la poesia tra i più giovani e nel costruire uno spazio internazionale di incontro tra lingue, culture e generazioni.

