Foto |Allerta arancione in Calabria, registrato un tornado a Crotone e neve sulla Sila

REGGIO CALABRIA – Una forte ondata di maltempo sta interessando principalmente il versante jonico della Calabria. Un tornado è stato registrato a Crotone, mentre i monti della Sila cosentina e crotonese sono già innevati. La Protezione civile regionale, già attivata da tempo per via dell’allerta colore arancione, sta effettuando diversi sopralluoghi, al momento non sono stati segnalati danni. Molte scuole delle cittadine delle province di Catanzaro, Crotone e Cosenza, esposte sulla costa jonica, sono rimaste chiuse in via precauzionale.

SCENDONO LE TEMPERATURE



A Crotone dalla mezzanotte sono caduti 47 mm di pioggia, a Cosenza 35mm di pioggia, a Catanzaro 27 mm di pioggia, con temperature in netto calo e sbalzi termici che hanno provocato anche già le prime nevicate sui monti della Sila, tra Lorica e Camigliatello e quindi sui principali laghi quali l’Arvo e Ampollino.

