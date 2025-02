FOTO | “Aveva ragione Hitler” e svastiche ai Parioli a Roma: “Più Dachau, meno Netanyahu”

di Vittorio Di Mambro e Roberto Antonini

ROMA – Scritte antisemite sono apparse nella notte sui muri del quartiere Parioli a Roma. Probabilmente anche per la contemporanea visita in Italia e nella Capitale del presidente di Israele Isaac Herzog. ‘+ Dachau – Netanyhau’ e ‘Palestina libera’ accompagnata da una svastica è quanto si legge in via Scarpellini. Mentre ‘Aveva ragione Hitler’, sempre con svastica, è la scritta in via di S. Valentino.Nella zona dei Parioli sono presenti l’ambasciata israeliana, la residenza dell’ambasciatore di Israele e anche una sinagoga. Le scritte, probabilmente, saranno rapidamente cancellate.

