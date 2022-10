Foto |Cambio della guardia e…cambio di scarpe per Meloni

ROMA – Ci sono già Meloni 1 e Meloni 2, ma non sono governi. Il cambio della guardia a Palazzo Chigi è stato accompagnato dal cambio delle scarpe per la premier che è arrivata a Palazzo Chigi indossando calzature comode e, dopo un’ora e mezza di colloquio con Mario Draghi, è ricomparsa per il passaggio della campanella calzando scarpe più eleganti. Per gli appassionati: scarpe derby nere all’arrivo a Chigi in Sala dei Galeoni e scarpe decolleté per il passaggio di consegne.

