FOTO| Caso Epstein, Trump in scatti diffusi dai Dem. Il presidente Usa: “Tutti lo conoscevano. Ha foto con tutti”

Foto di House Committee on Oversight

ROMA – L’argomento Jeffrey Epstein non smette di animare la politica americana. Nella giornata di venerdì i Dem della Commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso alcune delle 95.000 immagini che ritraggono il defunto finanziere condannato per reati sessuali con personaggi di spicco, tra cui il presidente Usa Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates e altri. Dopo le email, arrivano le foto che raccontano di un’amicizia durata negli anni. Trump appare insieme a delle donne, il cui volto appare oscurato, e persino sulla confezione dei preservativi, su cui campeggia la scritta “Sono enorme”.

Il tycoon ha provato a minimizzare: “Tutti conoscevano quest’uomo- ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca -. Era dappertutto a Palm Beach. Ha foto con tutti. Voglio dire, quasi… ci sono centinaia e centinaia di persone che hanno foto con lui. Quindi non è un grosso problema”.

“È ora di porre fine a questa copertura della Casa Bianca e di rendere giustizia ai sopravvissuti di Jeffrey Epstein e dei suoi potenti amici- ha dichiarato Robert Garcia, membro di alto rango della Commissione Vigilanza- Queste foto inquietanti sollevano ancora più interrogativi su Epstein e sui suoi rapporti con alcuni degli uomini più potenti del mondo. Non ci fermeremo finché il popolo americano non scoprirà la verità. Il Dipartimento di Giustizia deve pubblicare tutti i file, ora”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it