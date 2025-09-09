martedì, 9 Settembre , 25

Nubifragio a Portoferraio sull’isola d’Elba: 34 mm di pioggia in 15 minuti

(Adnkronos) - Forte nubifragio a Portoferraio (Livorno), sull'isola...

Auguri Hugh Grant, l’icona della commedia romantica compie 65 anni

(Adnkronos) - Rubacuori e icona della commedia romantica,...

Caso Almasri, indagata capo gabinetto di Nordio: “False informazioni a pm”

(Adnkronos) - Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del...

Tumori, Aiom: “24mila nuovi casi l’anno in Puglia, per ogni paziente 5 vaccini”

(Adnkronos) - Tutti i pazienti oncologici pugliesi dovrebbero...
foto-|-coda-spezzata-al-maxi-leone-alato,-zaia:-“basta-selfie-sciocchi,-imparate-il-rispetto”
FOTO | Coda spezzata al maxi leone alato, Zaia: “Basta selfie sciocchi, imparate il rispetto”

FOTO | Coda spezzata al maxi leone alato, Zaia: “Basta selfie sciocchi, imparate il rispetto”

MondoFOTO | Coda spezzata al maxi leone alato, Zaia: “Basta selfie sciocchi, imparate il rispetto”
Redazione-web
Di Redazione-web

VENEZIA – “Quello che è accaduto a Tarzo è un gesto vile che ferisce non solo un’opera d’arte, ma l’anima stessa del nostro popolo. Il Leone alato di Martalar non è un semplice simbolo: è la rappresentazione della nostra storia millenaria, della nostra identità, della fierezza e della dignità dei Veneti. Chi ha osato colpirlo non ha colpito un pezzo di legno, ma ha inferto un’offesa a tutti noi, alle nostre radici, ai nostri valori. Non posso liquidare questo gesto come una semplice bravata: non si tratta soltanto di un danno a una scultura, ma di un’offesa a un simbolo che rappresenta il cuore della nostra identità veneta”. Il presidente del Veneto Luca Zaia commenta così quanto accaduto a Fratta di Tarzo (Treviso), dove l’ultima opera di Land art dello scultore Marco Martalar, il leone alato appunto, creato con tralci di vite e il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia, è stato vandalizzato ripetutamente, fino a spezzargli la coda.

“IGNORANZA E MANCANZA DI RISPETTO”

Il leone più grande al mondo, simbolo di resilienza, rinascita e identità veneta, era stato inaugurato lo scorso 6 agosto, in occasione del sesto anniversario dell’iscrizione delle Colline del Prosecco nel registro Unesco dei patrimoni dell’Umanità. “Chi ha compiuto questo atto non ha solo dimostrato ignoranza e mancanza di rispetto: ha ferito la nostra identità, oltraggiando ciò che per noi è sacro- dichiara Zaia- questo episodio deve essere un richiamo per tutti noi: dobbiamo custodire e difendere i nostri simboli, perché rappresentano ciò che siamo e ciò che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni”.

“BASTA SELFIE SCIOCCHI O METTEREMO TELECAMERE”

Il Leone sarà riparato, “tornerà a mostrare tutta la sua forza e continuerà a guardare dall’alto la nostra terra, come sempre ha fatto nella storia. In lui c’è l’anima del Veneto: la resilienza dopo la distruzione, la bellezza che nasce dalla fatica, la memoria che si scolpisce nella materia viva. Un messaggio che arriva forte e chiaro: anche dalle ferite più dure possono germogliare arte, identità, speranza”. Ma “a tutti i meschini che si appendono al Leone per un selfie o una bravata- conclude Zaia- dico che è ora di imparare il rispetto, quello verso un simbolo identitario oltre che verso un’opera d’arte. Non vorremmo arrivare a dover installare una videosorveglianza anche in un luogo come questo: sarebbe davvero un fallimento, prima di tutto culturale”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.