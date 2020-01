FOTO e VIDEO | Bacio in bocca tra Cristiano Ronaldo e Dybala nell’esultanza in Juve-Parma

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! ​Juve sempre più innamorata! I bianconeri, volati a +4 in classifica sull’Inter, si godono il primo posto e il primo tentativo di fuga. Quest’anno c’è maggiore equilibrio e la Lazio, che ha una partita da recuperare con il Verona, può andare a -3, scavalcando l’Inter. Sempre più in love ❤️#Ronaldo #Dybala pic.twitter.com/YljhyPbjDS — ⒼⒾⓊⓈⒺⓅⓅⒺ (@PepppJ) 20 gennaio… continua a leggere sul sito di riferimento