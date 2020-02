FOTO | Il Barcellona annuncia il ritorno di Neymar: è un attacco degli hacker

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Curiosa notizia in arrivo dalla Spagna con protagonisti il Barcellona e Neymar. Al termine della gara tra i blaugrana e il Getafe di ieri sera sugli account social del club catalano è apparsa una foto che annunciava il clamoroso ritorno del fuoriclasse brasiliano al Camp Nou ma in realtà si trattava di una fake news. Gli account social del Barcellona sono stati hackerati da un… continua a leggere sul sito di riferimento