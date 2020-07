FOTO | Inter, presentata la seconda maglia per la stagione 2020/21: tutti i dettagli

L’Inter ha ufficializzato la divisa away per la stagione 2020/21. La maglia firmata Nike, in vendita libera a partire dal prossimo 22 luglio, è caratterizzata principalmente da una griglia a strisce nere e azzurre, che rappresenta l’orizzonte innovativo della città di Milano. Pantaloncini e calze sono interamente bianchi. Tutti i dettagli sono riportati nel comunicato stampa diramato dalla società. “La nuova divisa da trasferta di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 presenta una… continua a leggere sul sito di riferimento