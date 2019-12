FOTO | Inter, spuntano le immagini della maglia 2020/21: si prosegue con lo “zigzagato”

​L​’Inter è pronta a salutare il 2019, un anno importantissimo per i nerazzurri che sotto la guida di Antonio Conte sono ritornati a competere seriamente per la conquista del campionato di Serie A. pic.twitter.com/1u9Pf0tVzD — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 31, 2019 I milanesi si trovano ora al primo posto in classifica, condiviso a pari punti con la rivale storica Juventus, il 2020 sarà dunque un anno fondamentale per l’Inter poiché ci dirà se già nel primo anno di gestione… continua a leggere sul sito di riferimento