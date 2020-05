FOTO | Juve, Arthur più vicino: segnale importante dal Barça. Ma la mamma non ci sta

Arthur Melo, centrocampista del Barcellona, si avvicina alla Juventus? Il brasiliano classe ’96 nei giorni scorsi aveva fatto sapere di essere felice al Barça ma, su insistenza del club catalano, che non lo ritiene più fondamentale, aveva aperto a un trasferimento. Arthur è l’unica contropartita gradita dalla Juventus per lasciar andare Pjanic. Miralem ha già un accordo di massima per un trasferimento al Barcellona ma la Vecchia Signora è stata chiara: lo scambio si fa ma solo con Arthur come… continua a leggere sul sito di riferimento