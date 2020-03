FOTO | Juve, dimessa la mamma di Ronaldo: “Fortunata ad avere qui la mia famiglia”

Buone notizie dal Portogallo per ​Cristiano Ronaldo: mamma Dolores Aveiro, ricoverata ormai da un paio di settimane per un ictus, è stata dimessa in queste ore. E’ stata la stessa madre del giocatore della ​Juventus, a comunicare la bella notizia su Instagram. Ecco le sue parole: ​”Ragazzi avete pensato che non sarei tornata! Sono tornata lentamente, delicatamente, con calma e con la pace nel mio cuore, e con un pensiero, che non serve giudicare il colore della pelle, i vestiti che indossi, le… continua a leggere sul sito di riferimento