FOTO | Juve, l’appello di Cristiano Ronaldo sui social nella battaglia contro il Coronavirus

Cristiano Ronaldo sta trascorrendo il periodo di quarantena da asintomatico sull’isola di Madeira, in Portogallo, da cui ha voluto mandare un messaggio di solidarietà a tutti i contagiati e lanciare un appello in merito all’emergenza Coronavirus. “Il mondo sta attraversando un momento difficile che richiede la massima cura e attenzione da parte di tutti. Oggi vi parlo non da calciatore, ma da figlio, padre e essere umano preoccupato per gli ultimi sviluppi che stanno colpendo il mondo intero…. continua a leggere sul sito di riferimento