​La ​Juventus si lecca le ferite dopo la sconfitta 1-0 in casa del Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Non certo la marcia d’avvicinamento al big match di domenica prossima con l’Inter – che in qualche modo indirizzerà la strada per lo Scudetto – che i bianconeri immaginavano. Ad allarmare l’ambiente Juve il primo tempo della gara contro la squadra di Rudi Garcia, dove i francesi hanno colto anche una traversa. Di tutt’altro lignaggio la ripresa, che ha visto i…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo FOTO | Juve, lo sfogo di Cristiano Ronaldo su Instagram dopo la sconfitta contro il Lione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento