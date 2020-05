FOTO | Juve, Pjanic e lo strano messaggio su Instagram: indizio sul futuro? I social si scatenano

Miralem Pjanic lancia segnali sul futuro? Il nome del centrocampista della Juventus è sui giornali ormai da tanti giorni. Il bosniaco piace ai grandi club europei e la Juve potrebbe sacrificarlo per centrare alcuni dei suoi obiettivi sul mercato. Le due strade principali portano al PSG o al Barcellona, con i catalani destinazione preferita dell’ex Roma. La Juve con il Barça è stata categorica: Pjanic sarà blaugrana solo in uno scambio con Arthur Melo. View this post on Instagram The Future… continua a leggere sul sito di riferimento