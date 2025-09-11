FOTO | La moglie di Charlie Kirk sui social: “Dio è la nostra forza”

BOLOGNA – “Dio è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà”. È la citazione di un salmo e sono le parole scelte dalla moglie di Chiarlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso ieri mentre parlava ad un comizio in una campus nello Utah, per commentare l’accaduto. La donna lo ha scritto su X, dove è stata sommersa di messaggi di cordoglio.

IL MATRIMONIO E I BAMBINI

Kirk e Erika, cristiani evangelici, si erano sposati nel maggio 2021 in Arizona e avevano poi avuto due figli, una bimba di tre anni (di nome Sarah Rose) e un maschietto che ha compiuto un anno a maggio. Bionda, bellissima e sempre sorridente, Erika Frantzve Kirk, 36 anni, ex modella, era stata Miss Arizona nel 2012 oltre che ex giocatrice di basket ai tempi del college. Attualmente, si occupa di beneficienza e di attivismo. È anche agente immobiliare e ha fondato il marchio di moda Proclaim, che unisce la fede alla moda.

LE (TANTE) FOTO SUI SOCIAL

I social della coppia sono pieni di immagini di famiglia e di altre occasioni pubbliche in cui appaiono sorridenti e sempre uniti, oltre che sempre molto curati ed eleganti. Erika era molto spesso a fianco del marito nei tanti eventi legati al suo attivismo e al movimento ‘Maga’ (Make America Great Again). Sul profilo Instagram di Erika, sono documentati con foto e video anche tanti momenti di vita familiare, con Kirk che gioca allegramente con i bimbi in casa o in spiaggia.

Psalm 46:1 – God is our refuge and strength, a very present help in trouble.— Erika Kirk (@MrsErikaKirk) September 10, 2025

CHI ERA CHARLIE KIRK

Icona del conservatorismo e fondatore dell’associazione Turning Point, Charlie Kirk era un fedelissimo di Trump e politicamente una delle persone più influenti degli Stati Uniti. Era seguito sui social da milioni di persone. Kirk era nato ad Arlington, in Illinois, il 14 ottobre del 1993 ed era cresciuto nei sobborghi di Chicago: era stato boy scout e aveva cominciato a interessarsi alla politica fin da giovanissimo. Nel 2012, a 21 anni, Kirk aveva fondato l’associazione Turning Point Usa (Tpusa), con l’obiettivo di promuovere idee politiche conservatrici nelle università e nei campus americani.

