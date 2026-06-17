FOTO| La sensualità nella moda, Achille Lauro a San Siro presenta “Erotica”: la prima collezione creata per Dondup

ROMA – Musica e moda si sono intrecciate allo stadio San Siro di Milano durante il concerto di Achille Lauro. Ieri sera, il cantautore si è esibito davanti a 60mila persone che hanno assistito anche alla presentazione della prima collezione creata per Dondup. Una vera e propria sfilata che ha visto “in passerella” top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

“Erotica” è il primo capitolo del percorso di Lauro come direttore creativo del brand. Il nome stesso è un manifesto: riportare la sensualità nella moda contemporanea, non come provocazione ma come eleganza. “Erotica” racconta una donna che non cerca approvazione. L’istinto diventa consapevolezza. La consapevolezza diventa erotismo.

Ambiziosa, magnetica, dominante. Una presenza che si impone con naturalezza. Il suo potere non ha bisogno di essere dichiarato. Si manifesta attraverso l’atteggiamento, la presenza e una sensualità controllata. Quel tipo di fascino costruito che appartiene alla tradizione sartoriale italiana – il corpo femminile valorizzato, mai esibito. La seduzione che nasce dalla precisione di un taglio, dalla caduta di un tessuto, dal modo in cui un capo aderisce e accompagna il movimento.

UNA COLLEZIONE DI 50 PEZZI

Da questa visione nasce una collezione di 50 pezzi tra capi e accessori, che si sviluppa attraverso una narrazione fatta di contrasti e armonie: il rigore sartoriale incontra una sensualità decisa. I gessati e il tailoring costruiscono una silhouette autorevole, mentre trasparenze, superfici luminose, abiti e tailleur vestono perfettamente il corpo femminile, e dettagli preziosi introducono tensione e provocazione. Capi e accessori pensati per la stagione FW26/27 che sono, insieme, un vocabolario nuovo per Dondup: più maturo, più deciso, più consapevole della propria identità.

Elemento centrale della collezione è il gessato, declinato nelle tonalità bianco, grigio e tono su tono, che diventa simbolo di una nuova idea di eleganza. Blazer scolpiti sul punto vita, trench sartoriali, chemisier dalle proporzioni scenografiche, smoking femminili e il pantalone Lexi, capo iconico del brand, flared a vita media, caratterizzato da una linea slanciata che valorizza la silhouette, costruiscono un guardaroba sofisticato e riconoscibile. Il bianco e il nero definiscono una femminilità decisa, sofisticata e sicura di sé. Ogni look esprime forza, carattere e individualità. La seduzione non è una ricerca di consenso, ma l’espressione naturale di una donna consapevole del proprio valore.

Accanto al tailoring trovano spazio materiali e lavorazioni che amplificano la dimensione sensoriale della collezione: velluti profondi, maglierie lurex tridimensionali, shantung di seta e chiffon impalpabili. Texture ricche, materiali pregiati e volumi importanti ne amplificano il carattere. Ogni elemento contribuisce a definire un’estetica che unisce forza e leggerezza, struttura e movimento.

A completare la proposta, una selezione di accessori esclusivi – borse Hobo, clutch e cinture – caratterizzati da dettagli in metallo satinato che diventano la firma visiva dell’universo “Erotica”.

DOVE ACQUISTARE I CAPI

Prodotta in edizione limitata e in vendita solo attraverso selezionati punti vendita ed e-commerce del brand, “Erotica” è l’espressione di una femminilità potente e irresistibile, destinata a chi ricerca unicità e qualità. Ogni capo è concepito come parte di una visione coerente e riconoscibile, capace di superare la stagionalità per trasformarsi in dichiarazione di stile.

“Volevo creare qualcosa che restasse. Non come volto ma come autore. ‘Erotica’ è il modo in cui vedo la donna: forte, elegante, consapevole del proprio corpo. La sensualità non è un accessorio — è un’attitudine. E la moda deve saperla raccontare”, dichiara l’artista, al secolo Lauro De Marinis.

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