FOTO | La villa del film ‘House of Gucci’ è in vendita

MILANO – La villa del film ‘House of Gucci’ è in vendita. Si chiama Villa Loubenó ed è la splendida dimora dove Lady Gaga e Adam Driver hanno girato il film più atteso del momento. La residenza storica, costruita a inizi del ‘900, si trova a Gressoney Saint-Jean, nota località alpina della Valle d’Aosta, ai piedi del Monte Rosa, ed è una dei principali luoghi dove il regista Ridley Scott ha ambientato le scene del suo attesissimo dramma poliziesco sulla vicenda della famiglia Gucci.

La trama segue gli eventi che portarono Patrizia Reggiani a una condanna di quasi 30 anni di carcere per aver pianificato l’omicidio del suo ex marito per mano di un sicario nel 1995. Il marito era Maurizio Gucci, erede dell’impero della moda Gucci, fondato da suo nonno, l’imprenditore e stilista Guccio Gucci, nel 1921. Ad interpretare il ruolo della protagonista, Lady Gaga, che torna a recitare dopo il successo di ‘A star is born’, grazie al quale si è aggiudicato il premio Oscar per la miglior canzone originale. La pop star recentemente ha presentato il film ‘House of Gucci’ a Milano ed è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha espresso il proprio sostegno alla comunità Lgbt vedendo le immagini delle proteste a seguito allo stop al Ddl Zan.

LEGGI ANCHE: Ddl Zan, Lady Gaga alla comunità Lgbtq+: “Siete i più coraggiosi, continuerò a lottare per voi”

La villa del film “House of Gucci” è in vendita su idealista per 990.000 euro. La proprietà, situata in zona dominante, a pochi minuti dal centro di Gressoney, è circondata da un ampio parco secolare e comprende la casa padronale disposta su 3 livelli per un totale si 1.114 metri quadri, con 24 stanze tra cui camere da letto, soggiorni e una cucina. La casa ha 8 bagni, 3 cantine e dispone anche di sei garage. Ridley Scott e il cast del suo attesissimo film hanno girato nella villa e sulle piste intorno a Gressoney Saint-Jean e Gressoney La Trinitè nel marzo del 2020.

LEGGI ANCHE: Il trailer di ‘House of Gucci’

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo FOTO | La villa del film ‘House of Gucci’ è in vendita proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento