LAMPEDUSA – È partita la marcia di Lampedusa per la commemorazione dei 368 migranti morti nel naufragio avvenuto il 3 ottobre del 2013 sulle coste dell’isola siciliana. Verso la Porta d’Europa, dove verrà gettata in mare una corona di fiori, i familiari delle vittime e i sopravvissuti portano lo striscione ‘Protect people not borders‘. Accanto a loro, il presidente del Comitato 3 ottobre che ha istituito la Giornata della Memoria e dell’accoglienza, Tareke Brhane, il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, e gli assessori di Roma Capitale alla Scuola e alla Cultura, rispettivamente Claudia Pratelli, in fascia tricolore, e Miguel Gotor, che per il secondo anno hanno portato due scuole romane alla commemorazione.

I 50 studenti e studentesse di terza media provenienti dagli istituti Poggiali Spizzichino e Octavia stanno percorrendo le strade di Lampedusa insieme ai circa 400 loro coetanei di altre scuole italiane ed europee. “Qui- ha detto loro il sindaco Mannino- si tocca con mano la morte e la vita insieme. Da trent’anni. Quando c’è una barca che sta affondando, un bimbo che si sbraccia e chiede aiuto, non si può rimanere indifferenti. L’invito che vi faccio è questo: qualunque sia la vostra appartenenza politica e il vostro credo religioso, metteteci sempre il cuore. E rimaniamo tutti umani”.

L’articolo FOTO | Lampedusa in marcia per ricordare la strage dei 368 migranti proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it