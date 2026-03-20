foto|-leone-xiv-ha-ricevuto-i-reali-di-spagna:-felipe-vi-e-letizia

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di Redazione e Maria Carmela Fiumanò

ROMA – Questa mattina, papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo apostolico vaticano, il re Felipe VI e la regina Letizia di Spagna: lo riferisce in una nota la Santa sede.

“I Reali si sono successivamente incontrati con Sua eminenza il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di sua Santità, accompagnato da Sua eccellenza monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali”, si legge nel comunicato.

Los Reyes, durante la audiencia con Su Santidad el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. ➡️https://t.co/HXw3jgOf4t pic.twitter.com/vvht5vUGeS — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 20, 2026

“Nel corso dei cordiali colloqui in segreteria di Stato si è espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Spagna, che avranno un momento significativo nel prossimo viaggio apostolico del Santo padre”.

Nella nota si aggiunge: “In tale contesto, si è fatto riferimento ad alcune questioni di attualità che riguardano la situazione del Paese e la missione della Chiesa nella società. Infine, ci si è soffermati su alcuni temi di carattere regionale ed internazionale, rilevando l’importanza di un impegno costante a sostegno della pace e del rafforzamento dei principi e dei valori che stanno alla base della convivenza internazionale”.

IERI L’INCONTRO CON MATTARELLA

Ieri il Re Felipe VI ha avuto un incontro con il presidente Sergio Mattarella a Salamanca, in Spagna. Nel corso della giornata Mattarella e il re di Spagna Felipe VI si sono ritagliati anche una passeggiata nel centro storico della città sede dell’Università più antica della Spagna. Nella splendida Piazza Major il Re, prima della cerimonia all’Ateneo per il conferimento della Laurea honoris causa a Mattarella, ha invitato il nostro capo dello Stato a prendere il caffè in un bar con tavolini all’aperto tra la curiosità dei cittadini e dei tanti turisti.

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