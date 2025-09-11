giovedì, 11 Settembre , 25

FOTO | L'Fbi diffonde le prime immagini del presunto killer di Charlie Kirk
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – L’FBI ha pubblicato due immagini di una “persona di interesse” nell’omicidio dell’influencer conservatore Charlie Kirk .

L’APPELLO DELL’FBI: “AIUTATECI A IDENTIFICARE LA ‘PERSONA DI INTERESSE'”

“Chiediamo l’aiuto del pubblico per identificare questa ‘person of interest’ in relazione alla sparatoria in cui ha perso la vita Charlie Kirk alla Utah Valley University”, è il post dell’Fbi di Salt Lake City pubblicato su X insieme a due foto che riprendono un uomo, apparentemente di giovane età, vestito con abiti scuri.

SULLA FELPA: LA BANDIERA USA E UNA PISTOLA

La persona, colta dalle immagini di una telecamera di sorveglianza, indossa un cappello e un paio di occhiali scuri, una felpa nera che riporta sul davanti una stampa con una bandiera americana e quella che sembra una pistola. Nel post vi sono infine i riferimenti per prendere contatto con l’ufficio investigativo e il link al modulo per effettuare on line una segnalazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

