FOTO | Lucio Corsi, i disegni per il testo di ‘Volevo essere un duro’

BOLOGNA – Ci sono proprio tutti. C’è il girasole con gli occhiali da sole, la gallina dalle uova d’oro, lo ‘spaccino’ che scappa, il re di Porta Portese. E ovviamente c’è lui, Lucio Corsi, disegnato in una caricatura perfetta in cui indossa jeans, maglietta corta (con sopra scritto ‘Abbasso il calcio’) e stivali. Sono i disegni realizzati dall’illustratore Giulio Melani per il testo di ‘Volevo essere un duro’, arrivato secondo al festival di Sanremo e diventato famoso in tutta Italia. A condividerli, sui suoi profili social, è stato Lucio Corsi la settimana prima dell’inizio di Sanremo.

260 PAROLE E TANTE ‘COMPARSE’

Nel post in cui condivide i disegni Lucio Corsi scrive: “Volevo essere un duro contiene 260 parole. Qua trovate il testo illustrato, mi piaceva l’idea di dare un volto agli svariati personaggi che compaiono nella canzone. Ringrazio le comparse che hanno recitato in questa ballata, in ordine di apparizione: Il Robot, il lottatore di sumo, lo spaccino in fuga da un cane lupo, la gallina dalle uova d’oro, i campioni di sputo, lo scippatore che ti aspetta nel buio, la gazza ladra che ti ruba la fede, i girasoli con gli occhiali, le lune senza buche. Disegni di Giulio Melani”.

CHI È GIULIO MELANI

Giulio Melani, 30 anni originario di Firenze, è illustratore, filmmaker e direttore di fotografia. È laureato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e in Cinema all’Accademia di Brera a Milano.

