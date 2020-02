Foto – Maltempo a Napoli, il vento fa cadere alberi in diversi punti della città

L’allarme

“Cade un altro albero, dopo quelli abbattuti dal vento in via Foria e in Piazza Carlo III, a causa del maltempo, stavolta in Piazza Luigi Poderico, in zona Arenaccia” fa sapere il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “Un grosso albero – dice – è stato divelto dalle raffiche di vento, previste dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, invadendo completamente la carreggiata della piazza, sovrastando le strisce pedonali”.





“Siamo alla terza tragedia sfiorata nell’arco di poche ore. Dobbiamo ancora aspettare prima di porre rimedio a questa emergenza?

