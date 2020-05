FOTO | Milan, svelate le possibili maglie per la stagione 2020/2021: prima e terza richiamano annate vincenti

Il noto sito specializzato, Footyheadlines.com, ha svelato le tre maglie della prossima stagione del Milan. La prima e l’ultima riportano alla mente annate vincenti per il club rossonero. Come ogni maggio, quando ormai la stagione dovrebbe essere agli sgoccioli, cominciano a emergere dettagli sulle maglie che le squadre indosseranno nell’annata successiva. Negli ultimi anni, addirittura, ci sono state società che hanno anticipato l’uscita per motivi di marketing, facendo giocare ai propri… continua a leggere sul sito di riferimento