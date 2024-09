FOTO | “Stop al massacro in Libano e Palestina”, a Bologna scendono in piazza in 400

BOLOGNA – “Stop al massacro in Libano e al genocidio in Palestina”. A Bologna manifestano oltre 400 attivisti contro “l’aggressione” di Israele verso il Libano nel corso di un presidio in piazza XX Settembre promosso oggi dal collettivo dei Giovani palestinesi.

“Oggi è la piazza dei libanesi. L’occupazione sionista non riguarda solo la Palestina, ma si sta allargando a tutto il Medio Oriente“, gridano al megafono, ricordando in uno striscione i numeri dell’offensiva israeliana verso Beirut. “Oltre 700 martiri e 2.600 feriti, fermiamo il massacro”.

"Stop al massacro in Libano e Palestina", a Bologna scendono in piazza in 400

