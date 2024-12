FOTO | Sui muri di Roma spunta un Babbo Natale soldato che dice ‘no’ alla guerra

ROMA – Un Babbo Natale con lunga barba bianca e la classica giubba rossa bordata di pelliccia bianca, ma i pantaloni sono quelli di una divisa da soldato: al piede destro il classico stivale, a sinistra invece c’è una protesi. Accanto, la scritta in vernice rossa ‘Stop war’, verosimilmente realizzata dallo stesso ‘Babbo’ che nella mano destra ha ancora la bomboletta spray. È l’ultima opera di Harry Greb, apparsa in queste ore a ridosso del Natale, in vicolo di Santa Maria in Trastevere a Roma.

