FOTO | Tanti auguri a Gianni Morandi: il cantautore compie 80 anni

BOLOGNA – Tanti auguri a Gianni Morandi: il cantautore bolognese amato da tutta Italia oggi, 11 dicembre, compie 80 anni. Un traguardo importante, che Morandi festeggia sui social con uno scatto di quando, bambino di 10-11 anni, già reggeva in mano un microfono e cantava. “Quanta strada abbiamo fatto…”, scrive il cantautore sui social. Sotto al post non si contano i commenti di auguri pieni di affetto che arrivano da tutta Italia.

L’AMORE CON ANNA

Il cantautore, nell’agosto scorso, aveva celebrato i 30 anni d’amore con la moglie Anna Dan (che è stata la sua seconda moglie dopo l’attrice Laura Efrikian da cui ha avuto la figlia Marianna, ex moglie di Biagio Antonacci). Lei, dirigente informatica, ha 12 anni meno di lui. I due si conobbero per la prima volta il 19 agosto 1994 a Monghidoro, il paesino sull’Appennino bolognese di cui Morandi è originario. “Ero a Monghidoro (la sua città natale, ndr)- ha scritto in un vecchio post- avevo organizzato una partita di calcio al mio paese e lei arrivò da Bologna con alcuni amici comuni. “Aveva una macchina fotografica al collo e una gonna a fiori. Era veramente splendida! In quel periodo lavoravo molto, avevo appena concluso una lunga tournée nei teatri e stavo pensando a nuove canzoni da incidere. Eravamo entrambi liberi sentimentalmente, lei usciva da una breve relazione e io pensavo soprattutto alla musica. Ero separato già da diciotto anni e avevo avuto qualche storia, ma evidentemente non quella giusta. Quell’incontro fu fatale, ci innamorammo e oggi continuiamo a essere felici insieme”. Il figlio che hanno avuto insieme, Pietro, è arrivato nel 1997, mentre il matrimonio è stato il 10 novembre 2004.

LA VITA PRIVATA E GLI ESORDI

Il padre di Gianni Moranti, Renato, era un ciabattino mentre la madre Clara una casalinga. Il cantante ha due sorelle, Nadia e Barbara, alle quali è molto legato. Prima di fare sul serio con la musica, il cantautore ha fatto diversi lavoretti tra cui il venditore di bibite nel cinema. La canzone che lo ha lanciato e fatto conoscere a milioni di italiani è “Andavo a cento all’ora”.

IL CALCIO E LE MARATONE

È nota la passione di Morandi per le maratone: nella sua vita ne ha fatte 10 tra cui New York (tre volte), Berlino, Londra, Parigi, Milano, Bologna. Ha partecipato, poi, anche a 41 mezze maratone dal 1997 al 2016. È anche un grande tifoso di calcio e sostiene la sua squadra del cuore, il Bologna. Per anni è stato una delle anime della nazionale cantanti.

