FOTO | Tifoso contro Gomez: “Con la Juve non giocate mai!” Che risposta del Papu

​Botta e risposta social tra il Papu Gomez e un tifoso dell’Inter. Prosegue anche a distanza il duello tra ​Juventus e Inter, pronte a infiammare la lotta al vertice come non accadeva da diversi anni. Un tifoso interista non ha digerito il pareggio dell’Inter in casa contro l’Atalanta. Secondo un tifoso la Dea non avrebbe disputato una prestazione altrettanto importante contro la Juventus. Al Papu però la critica non è andata giù e ha risposto per le rime al tifoso. “Solo contro la Juventus… continua a leggere sul sito di riferimento