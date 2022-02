FOTO | Ucraina, da Milano a Palermo manifestazioni e palazzi illuminati per la pace

di Mattia Caiulo, Diego Giorgi, Salvo Cataldo, Davide Landi

ROMA – L’Italia unita per la pace in Ucraina. A meno di 24 ore dalla dichiarazione di Putin che ha portato all’inizio del conflitto, ieri in tante piazze i monumenti si sono illuminati di blu e giallo. Da nord a sud in centinaia sono scesi in piazza per dire ‘no alla guerra’, e altre manifestazioni sono in programma nei prossimi giorni, come quella degli studenti prevista per domani. Ieri a Milano le persone si sono radunate in piazza della Scala, mentre nella Capitale un sit-in ha avuto luogo nei pressi della metro Castro Pretorio, poco distante dalla sede dell’ambasciata russa. Oggi, sempre a Roma, è prevista una fiaccolata da Piazza del Campidoglio fino al Colosseo, che ieri sera è stato illuminato con i colori della bandiera ucraina.

LEGGI ANCHE: Ucraina, sabato 26 febbraio studenti italiani in piazza per la pace

LA MANIFESTAZIONE PER LA PACE IN PIAZZA DELLA SCALA A MILANO

lL SIT-IN A ROMA PER LA PACE IN UCRAINA

A BOLOGNA IN 500 AL CORTEO: “PUTIN ASSASSINO, NATO COLPEVOLE”

“Né con Putin, né con la Nato”. A Bologna in piazza Nettuno ieri pomeriggio si sono radunate circa 500 persone, chiamate a raccolta da due iniziative diverse poi confluite insieme, promosse da un lato da collettivi, Sgb e Usb, dall’altra da Potere al popolo, Osa, Cambiare rotta e Rete dei comunisti. Una contestazione rivolta tanto a Putin quanto all’Unione europea e alla Nato, che hanno portato al conflitto scoppiato nelle prime ore della mattina ma partito da lontano, “già nel 2014 con un colpo di Stato in Ucraina con i nazionalisti al potere”. Per questo il primo pensiero è rivolto “al popolo e ai lavoratori” che stanno subendo una guerra “imperialista, dei padroni, fatta in nome dei giochi di potere” in particolare tra Nato e Russia.

Una guerra “non in nostro nome” quindi, urlano i manifestanti, che sono poi partiti in corteo verso via Indipendenza fin sui viali, bloccando il traffico. Lungo il percorso, il blitz a una pompa di benzina targata Eni, dove hanno lasciato la scritta “No war” sul cemento.

A REGGIO EMILIA 200 IN PIAZZA PER DIRE NO ALLA GUERRA

A Reggio Emilia oltre 200 cittadini sono scesi in piazza ieri pomeriggio per la pace in Ucraina, aderendo al presidio di Cgil, Cisl e Uil Reggio, Arci, Anpi, Libera, Rec e Auser. Un appuntamento, in piazza Prampolini, definito come “preludio” alla manifestazione di sabato lanciata da Provincia e Comune, di cui ha di fatto catalizzato gli organizzatori. Il sindaco Luca Vecchi, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i consiglieri regionali Stefania Bondavalli e Federico Amico sono infatti solo alcuni degli esponenti politici che erano presenti al presidio dei confederali.

Con loro anche il segretario provinciale del Pd Massimo Gazza, il capogruppo in Consiglio Gianluca Cantergiani con diversi consiglieri dem, l’assessore Lanfranco De Franco (coordinatore regionale di Articolo 1) ed esponenti di Sinistra italiana. Un gruppo di cittadini ucraini- 4.300 di cui la metà in città quelli residenti nel reggiano- ha intonato a fine interventi il proprio inno nazionale.

“Siamo vicini agli uomini e alle tante donne che provengono dall’Ucraina, che vivono e lavorano nella nostra città. Molti di noi le conoscono, molte di loro vivono nelle nostre case e si prendono cura dei nostri anziani. Molte di loro sono oggi in pena per i loro cari che hanno dovuto lasciare per lavorare e assicurare ai loro figli un futuro migliore”, ha sottolineato il segretario generale della Cgil Cristian Sesena.

“Bisogna ora evitare l’escalation militare, che l’Europa apra nuovi terreni di dialogo e che la diplomazia torni ad affermarsi inaugurando un vero processo di pace”, ha aggiunto. “Il Governo italiano- ha concluso Sesena- deve dar vita all’articolo 11 della sua Costituzione: questa deve essere la missione che si dà a partire da oggi”.

“Non siamo qui oggi e non saremo qui sabato per cercare di capire una storia complessa che ha bisogno di tempo per essere ricostruita. Ma certamente sappiamo che quanto avvenuto in queste ore in Ucraina è inaccettabile e lo condanniamo fermamente”, ha deto il presidente della Provincia Giorgio Zanni.

“Abbiamo visto un’invasione senza senso, senza legittimità e senza potestà. Non penso che una presa di posizione delle nostre comunità sia inutile ma credo che sia l’Europa a potersi oggi muovere nello spazio dell’equilibrio, della mediazione e della pace”, afferma ancora Zanni.

Rosamaria Papaleo, segretario generale della Cisl Emilia Centrale ha parlato di “una giornata buia per tutto il mondo”. Per questo “con forza e a voce alta siamo qui a invocare la pace e chiediamo all’Europa di inviare aiuti economici e finanziari a tutti i cittadini ucraini”. Mi “auguro che queste fiaccole in piazza illuminino le menti di chi ha voluto iniziare questa folle guerra”, ha concluso Papaleo.Una condanna “senza se e senza ma” arriva dal sindaco Luca Vecchi, per un gesto che “viola ogni accordo sulla gestione dei confini, dei negoziati, i principi fondamentali del diritto internazionale e di tutto ciò che dal dopoguerra in poi ha ispirato gli Stati a costruire e garantire la pace”.

A FIRENZE SIT-IN, ‘PUTIN NON È LA RUSSIA, VA COMBATTUTO’

“Putin non è la Russia”. Anzi “dalla Russia sta arrivando tanto cordoglio. Ci sono manifestazioni che non fanno vedere. Anche loro meritano un governo civile”. Oxana Polataitchouk, rappresentante del consolato onorario ucraino a Firenze, non si dà pace. Il volto della guerra non è la Russia, ma quello di Vladimir Putin. Lo ha detto più volte durante il sit-in spontaneo organizzato dalla comunità ucraina ieri in piazza della Signoria.

“Non siamo nazisti o fascisti come ci dipinge la propaganda russa. È pura propaganda per bombardare”. Il problema, ha aggiunto, “è che Putin usa e sfrutta la debolezza del mondo occidentale”. E visto che “trattare con lui è impossibile, va combattuto con le sanzioni, senza paura. E con un’Europa unita”, perché “i criminali vanno guardati negli occhi e Puntin- si è sfogayo- non è immortale”. Al piccolo presidio, poco dopo, si è unito anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Lo stesso sindaco che ha annunciato: “Per domande, necessità, informazioni, abbiamo attivato l’e-mail emergenzaucraina@comune.fi.it. Siamo con continua a leggere sul sito di riferimento