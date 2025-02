FOTO | Un girasole tra le macerie: così Milano ricorda i tre anni di guerra in Ucraina

(DIRE) Milano, 21 feb. – Un girasole di metallo alto tre metri fra le macerie alla Biblioteca degli Alberi a Milano. È l’opera “(Un)forgotten Ukraine – A symbol of hope, a reminder of loss” dell’artista Mauro Seresini, simbolo dell’Ucraina ed emblema di speranza e resilienza, installazione promossa dalla Fondazione Cesvi in occasione dell’anniversario dei tre anni di guerra. L’iniziativa è stata promossa dalla rappresentanza della Commissione europea per il Nord Italia e dall’ufficio del Parlamento europeo a Milano, in collaborazione con Fondazione Cesvi, Factanza Media e Mirror, “e vuole essere un emblema di resilienza e speranza, per non spegnere i riflettori sulla guerra in corso e sulle sue drammatiche conseguenze”.

In tre anni la guerra in Ucraina ha causato oltre 40mila vittime e oltre 10 milioni di sfollati, di cui 4,3 godono della protezione dell’Unione Europea. In questo momento, 1 persona su 3 in Ucraina ha bisogno urgente di aiuto umanitario. Fondazione Cesvi è presente sul campo, con progetti di supporto alla popolazione, fin dalle primissime fasi del conflitto.

