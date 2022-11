FOTO | VIDEO | 25 novembre, a Roma è tutto pronto per il corteo di ‘Non una di meno’

ROMA – È tutto pronto per il corteo organizzato da ‘Non una di meno‘ in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Continuano ad arrivare persone, soprattutto ragazze, in piazza della Repubblica a Roma per il corteo contro la violenza sulle donne. Predomina il colore rosa: bandiere, fasce, parrucche.

“SIAMO IL GRIDO DI TUTTE LE DONNE CHE NON HANNO VOCE”



“Siamo il grido, altissimo e feroce, di tutte quelle donne che più non hanno voce“, cantano. “Che tremi ogni fascista”, si sente nella piazza. Una ragazza tiene in mano un cartello, un invito a Giorgia Meloni: “La presidente. Molto più di una questione linguistica”.

