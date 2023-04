FOTO | VIDEO | A Bologna fan in delirio per Chiara Ferragni tra selfie e abbracci

di Andrea Mari e Marcella Piretti

BOLOGNA – Sono centinaia le persone, quasi tutte giovanissime, assiepate davanti al negozio ‘Douglas’ di via Rizzoli a Bologna, e anche sull’altro lato della strada, per l’evento ‘Meet and greet’ che vede protagonista Chiara Ferragni. E tutti tengono pronti i telefoni per tentare di fotografare e riprendere l’influencer che su Instagram conta più di 29 milioni di ‘fan’seguaci’. Non resta che cercare di osservare da fuori: l’imprenditrice ha scelto per l’inaugurazione del corner dei suoi prodotti di bellezza alla profumeria Douglas un look super colorato e fiorito già sfoggiato a Dubai: in quel caso, si trattava di un vestito corto, oggi invece Chiara indossa un vestito tuta con pantaloni incorporati, molto attillata: è un abito della sua linea, che sul sito è in vendita per 367 euro.

LEGGI ANCHE: Bologna aspetta Chiara Ferragni: tanti fan già in coda in via Rizzoli

SORRISI E SELFIE

L’influencer, dentro la profumeria, sorride, parla con i fan, ne abbraccia qualcuno. Anche una bambina che è vestita da capo a piedi con i vestiti firmati ‘Chiara Ferragni’. E si improvvisa perfino make up artist.

UN BREVE BAGNO DI FOLLA PER IL TEMPO DI UN VIDEO

Tutti cercano di farsi largo per avvicinarsi il più possibile all’ingresso del negozio finché, dopo un paio di ‘falsi allarmi’, Ferragni alla fine esce solo per un paio di minuti, accolta dalle grida dei ragazzi presenti, che si sono ovviamente scatenati con foto e video. Il tempo di un breve video, fatto da lei stessa inquadrando la folla alle sue spalle, che dopo pochissimi minuti diventa una storia per i suoi social.

L’imprenditrice digitale è poi rientrata nella profumeria per incontrare i fortunati fan che sono riusciti ad entrare e che non hanno perso l’occasione per avere un autografo, scattare qualche selfie e riprendersi assieme a lei. La coda in via Rizzoli era già molto lunga prima delle 17.

LEGGI ANCHE: Ferragnez a Dubai, il video di Vittoria dal gelataio indigna il web

IL PRANZO DA GIANNI MORANDI

Prima di arrivare alla profumeria Douglas in pieno centro, Chiara Ferragni è stata a pranzo a casa di Gianni Morandi, dove si è immortalata insieme al cantante e alla sua ‘mitica’ moglie Anna. D’obbligo un bel piatto di tortellini in brodo, cucinati proprio da Anna. Poi, prima di arrivare all’evento legato alla sua linea di prodotti per bellezza, Chiara Ferragni ha postato alcuni video in cui ha annunciato l’evento delle 18 ma anche il lancio della seconda serie tv sulla sua famiglia targata Ferragnez. Proprio oggi, infatti, Prime Video ha reso nota la data in cui la seconda tranche della serie comincerà a essere trasmessa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento