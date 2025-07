FOTO | VIDEO | Bologna ora ha una pista di kart indoor: è al Grand Tour Italia

BOLOGNA – Un circuito indoor di 500 metri e 20 kart dedicati, all’insegna di sostenibilità e sicurezza. Al Grand tour Italia di Bologna, l’ex Fico-Eataly world, spunta anche la pista di go-kart. È la “prima pista di kart indoor che nasce a Bologna- spiega Gordon de Adamich, amministratore delegato di Grand tour karting- andiamo sull’elettrico perché all’interno di questa infrastruttura per forza di cose non si potevano utilizzare dei motori a scoppio, ma l’elettrico dà delle performance in totale sicurezza, che poi sono quelle che portano al divertimento”.

La struttura, inaugurata oggi pomeriggio all’interno del parco agroalimentare con le prime partenze a gruppi, coniuga intrattenimento, sostenibilità e sicurezza, utilizzando appunto kart elettrici di ultima generazione a emissioni zero forniti da Parolin, costruttore leader di mercato. A chi si rivolge? “A chiunque voglia divertirsi, a chiunque voglia imparare, a chiunque voglia sentirsi pilota per un giorno dai 14 ai 150 anni- spiega con una battuta de Adamich- si può partecipare in piena sicurezza. Abbiamo studiato quanto più possibile tutti i sistemi affinché la sicurezza sia garantita”. A partire dal sistema di barriere, “all’avanguardia”, fino ai caschi che hanno tutti “le ultime omologazioni”. E poi c’è anche un sistema di cronometraggio e di gestione dei kart “che permette di fermare istantaneamente tutti i kart nello stesso momento qualora ci fosse un problema: la sicurezza quando si parla di mezzi a quattro ruote deve essere la prima priorità”. All’interno del circuito è infatti presente una barriera Xsafety per garantire la massima sicurezza e un sistema computerizzato di ultima generazione per la gestione delle attività e del cronometraggio.

Per quanto riguarda la competizione vera e propria, poi, sono presenti una pitlane con sistema di ricarica, un tabellone per visione tempi e classifiche e una sala briefing. E oggi appunto il primo giorno di attività del Gran tour karting, che l’ad saluta con “un po’ di emozione perché effettivamente dopo un percorso che è durato mesi di preparazione di tutta di tutta l’attività oggi finalmente ci siamo”. Gli obiettivi? “Far divertire i bolognesi e anche i non bolognesi”, con vari pacchetti di guida che partono da una base di 10 minuti, che, “vi assicuro, sono tanti perché si finisce stanchi”. Il “Grand Tour Karting” è aperto al pubblico durante l’apertura di Grand Tour Italia e dal martedì al venerdì dalle 17 alle 23, sabato e domenica dalle 12 alle 24.

