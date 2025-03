FOTO | VIDEO | Che spettacolo: Roberto Bolle danza di notte in mezzo a 22 dipinti di Caravaggio

(Foto e video sono tratti dal profilo Instagram di Palazzo Barberini)

BOLOGNA – Roberto Bolle che danza, di notte, tra i dipinti di Caravaggio esposti a Palazzo Barberini, in occasione della mostra “Caravaggio 2025” che è stata inaugurata pochi giorni fa a Roma. Le immagini, che sono state pubblicate sul profilo Instagram di Palazzo Barberini, sono veramente scenografiche e e d’effetto e stanno facendo il giro del web per la potenza emotiva e di immagine che trasmettono. Il video è stato realizzato di notte, quando il museo era completamente vuoto, e il corpo del ballerino che danza a torso nudo, sembra di fatto fondersi con i dipinti che si trovano alle sue spalle, in un gioco di luci e ombre straordinario. Del resto, il pittore seicentesco Caravaggio (al secolo Michelangelo Merisi) è famoso proprio per la luce particolarissima dei suoi quadri.

IL DEBUTTO DI ‘CARAVAGGIO’ IL 9 MAGGIO

La danza notturna di Roberto Bolle fa parte di un progetto che presto arriverà a teatro: il ballerino ha deciso di interpretare l’opera intera del coreografo Mauro Bigonzetti, “Caravaggio”, e la porterà nei teatri d’Italia a partire da maggio: la prima data è quella del 9 maggio a Firenze, al teatro del Maggio Fiorentino, e poi lo spettacolo sarà in replica al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 15 al 21 maggio. “Era un sogno che accarezzavo da tempo”, ha dichiarato Bolle, esprimendo gratitudine per il sostegno ricevuto nella realizzazione del progetto. Il 26 marzo l’etoile italiano, diventato famoso in tutto il mondo, compirà 50 anni.

LA SERATA SU RAI UNO IL 29 APRILE

Prima di questa nuova avventura in teatro, Bolle sarà anche protagonista della seconda edizione del programma televisivo “Viva la danza” che andrà in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1. Che racconterà proprio questa scelta di danzare in mezzo all’arte. E non ci saranno solo i dipinti Caravaggio. “Oltre a questa incredibile sera in cui abbiamo fuso l’arte in movimento per eccellenza con quella sempiterna di Caravaggio, andremo anche a danzare tra i monumenti e il Teatro La Fenice a Venezia e poi a Verona”, ha detto Bolle. Al programma ‘Viva la danza’ prenderanno parte anche il Primo Ballerino del Teatro alla Scala, Timofej Andrjashenko, e il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani.

