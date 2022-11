FOTO | VIDEO | Frana e fiumi di fango a Ischia: ci sono dispersi: tra loro un neonato

NAPOLI – Il maltempo colpisce violentemente l’isola di Ischia: intorno alle 5 si è verificata una frana a Casamicciola e ci sono diverse persone disperse tra cui una famiglia composta da marito, moglie ed un neonato. La frana si è verificata intorno alle 5 e ha travolto due abitazioni a via Celario. Oltre alla famiglia col neonato, non si hanno più notizie anche di altre persone. Oltre all’episodio della frana, sull’isola si sono creati fiumi di fango che hanno travolto automobili. Un uomo era stato trascinato via ma era è stato salvato. Al momento i dispersi sono 13, ma il numero potrebbe aumentare. A darne notizia i carabinieri.

AUTO TRAVOLTE DALLA FRANA, UN UOMO TRASCINATO VIA DAL FANGO

Sono in corso accertamenti per verificare l’identità dei dispersi e se ve ne siano altri. Sul luogo le forze dell’ordine, la protezione civile ed i vigili del fuoco a sostegno dei quali sono stati inviati rinforzi da Napoli. Nelle prime ore del mattino i soccorritori avevano raggiunto e salvato un uomo trascinato dal fango. Diverse le auto travolte dalla frana, arrivata fino al lungomare in piazza Anna De Felice, finite a mare.

