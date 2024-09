FOTO | VIDEO | Il 29 settembre è la Giornata del sordo, ma lo sapete che sott’acqua lo siamo tutti?

BOLOGNA – Il 29 settembre è la Giornata mondiale del Sordo. Ma non tutti si fermano a pensare che, sotto l’acqua, tutti diventiamo sordi. E quindi tutti ci ritroviamo necessariamente a parlare utilizzando dei ‘segni’. Ecco perchè una comunità di sordi ha pensato di organizzare un’esperienza molto speciale: immergersi in una piscina a -42 metri di profondità e provare l’esperienza di comunicare con la lingua dei segni nel confronto con istruttore e operatori. Dove? Alla ‘Y-40 The Deep Joy‘ di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Sott’acqua, infatti, “è praticamente impossibile comunicare” senza ricorrere a segni, spiega Giovanni Boaretto, executive manager di Y-40 The Deep Joy. “I segni e simboli che vengono fatti con le mani consentono ai subacquei di tutto il mondo di capirsi indipendentemente dalle lingue parlate, così come danno la possibilità alle persone con disabilità uditiva di poter comunicare tra loro. È per questo motivo che, da questo punto di vista, la subacquea è estremamente inclusiva”.

L’esperienza in piscina, documentata con foto e video, è stata un successo, come racconta anche l’accompagnatore e docente della lingua dei segni Fabio Zamparo: “Non mi aspettavo questa esperienza meravigliosa. All’inizio era spaventato e confuso, ma grazie al loro supporto sono andato in profondità ed è stato meraviglioso”.

Dal canto loro, gli istruttori subacquei hanno avuto una grande soddisfazione. “Di questi ragazzi ci ha sempre colpito vedere come ‘a secco’ seguissero e immagazzinassero le indicazioni degli istruttori leggendo il loro labiale e come in acqua, invece, fossero in grado di intendersi con tutti gli altri subacquei presenti senza nessun tipo di limitazione- dice ancora Boaretto-. Ora è stato per loro ancora più bello vedersi accolti dai nostri istruttori con i segni LIS e realizzare che sott’acqua, siamo tutti un po’ sordi e siamo tutti uguali“.

A prestarsi come moderatore di Lingua dei Segni per il personale della struttura è stato Nicola Savoldi, membro di Signplicity, un progetto nato all’interno di Lago Film Fest da un’idea di Anna Chiara Carlet e sviluppato poi all’esterno anche grazie al contributo del docente LIS, videomaker e performer Fabio Zamparo. Signplicity è promotore di processi di condivisione e integrazione tra comunità attraverso l’indagine sull’arte Sorda, creando anche corsi ed eventi, come FECS – Festival Itinerante di Cinema Sordo. È stato Signplicity a coinvolgere i 20 ragazzi sordi alla loro prima esperienza sott’acqua nella piscina termale, scoprendo le somiglianze con il proprio mondo e comunicazione, anche grazie al supporto di Francesca Locatelli, interprete LIS, e del videomaker Matt Evans che, con il suo gruppo di lavoro Deep Altitudes, si è occupato delle immagini subacquee.

