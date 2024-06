FOTO | VIDEO | Pippo Inzaghi si è sposato a Formentera: tanti calciatori, brindisi, balli e Masini che canta

BOLOGNA – Il matrimonio si è celebrato ieri a Formentera: Filippo Inzaghi e Angela Robusti, per gli amici ‘Pippo e Angela’, hanno detto sì nella chiesetta di Sant Francese della famosissima e romanticissima isola delle Baleari. Il matrimonio non poteva essere che da favola, visto la 34enne di professione fa la wedding planner. A partire dal look, che per entrambi è stato in total white (con un cambio d’abito), in linea con il dress code richiesto dal favoloso ‘white party‘ organizzato dalla coppia per 260 invitati.

Per i festeggiamenti sono infatti arrivati negli ultimi giorni a Formentera (ribattezzata dalla coppia “la nostra isola”) parenti e amici, tra cui molti ex calciatori, che la sera prima delle nozze hanno gioito con gli sposi e ballato fino a tarda notte: le immagini, postate dagli invitati, stanno facendo il giro dei social. invitato al matrimonio anche il cantautore Marco Masini, che in serata si è anche esibito a un certo punto alla pianola cantando alcuni dei suoi successo più noti degli anni ’90 (tra cui anche la famosissima e tanto discussa ‘Bella stronza). Poi un lento sulle note dell’intramontabile “Ci vorrebbe il mare“, che il calciatore Massimo Oddo, in una storia, commenta con un nostalgico: “La mia adolescenza”.

La festa si è svolta prima al ristorante Bocasalina e poi all’Hotel Tahiti. qui, il momento della torta è stato allestito in una cornice stupenda con tantissime candele dal soffitto. L’intrattenimento musicale al party è stato affidato a dj Pigna e il gruppo musicale Gipsy Kings, che hanno allietato e fatto ballare gli ospiti. Girano alcuni video di balli scatenati sulle note di Bamboléo.

GLI INVITATI

Tra gli invitati più noti, a parte il fratello Simone Inzaghi (con Gaia Lucariello), a Formentera sono arrivati Fabio Cannavaro, Bobo Vieri con Costanza Carcciolo, Massimo Oddo con Roberta Pretoro, Massimo Ambrosini (con Paola Angelini) e Giuseppe Pancaro con Vincenza Cacace. Sui social impazzano le foto dei look da favola sfoggiati per il matrimonio. Diverse le foto tutte al maschile fatte dai calciatori per svariati brindisi a Filippo, ribattezzato ‘Pippero‘.

SEI ANNI D’AMORE E DUE FIGLI

Filippo ‘Pippo’ Inzaghi (allenatore ed ex calciatore) e Angela Robusti (wedding planner ed ex corteggiatrice di Uomini e donne), hanno 50 e 34 anni. Stanno insieme da oltre sei anni e hanno due figli piccoli, Edoardo (nato nel 2021) ed Emilia (nata nel 2023). In Italia, il matrimonio verrà poi celebrato ufficialmente lunedì 24 giugno a Salerno (o almeno così figurava nelle pubblicazioni del Comune di Milano).

