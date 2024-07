FOTO | VIDEO | Tensostruttura o tendopoli? FdI attacca il sindaco: “Solidarietà non è dare un materasso”

ROMA – “È una questione di sicurezza e di immagine della città. Prendersi cura di queste persone non vuol dire solo dargli un materasso”. A parlare nel sit in promosso da Fratelli d’ Italia questa sera a piazza dei Cinquecento per dire no alla tensostruttura alla stazione Termini è Marco Perissa, deputato di Fratelli d’Italia, che torna a ribadire come l’approccio di rimedio alla solidarietà attraverso una tensostruttura temporanea per il Giubileo alle porte non sia modo di trattare adeguatamente il disagio che grava sul quartiere Esquilino e le strade limitrofe alla stazione Termini. Basta farsi un giro anche di giorno, senza aspettare le ore notturne, per osservare le tende già ben disposte accanto al corridoio delle persone che aspettano un taxi. Cartoni e sistemazioni di fortuna a ridosso dei botteghini dove si vendono biglietti dei mezzi pubblici.

Solo venti minuti prima della manifestazione, polizia e personale militare di Strade Sicure, hanno dovuto sedare una rissa tra pugni e cocci di bottiglia tra alcuni dei senza fissa dimora che, in questo quartiere storico della Capitale, hanno fatto ormai le loro case e i loro bagni sotto al cielo, vivendo tra alcol e disturbi mentali.

Ci sono i residenti a lamentarsi, gli albergatori, i pendolari e anche il direttore del Museo Romano,come ha ricordato il consigliere del I Municipio, Stefano Tozzi, che lamenta di avere pochi visitatori rispetto al potenziale culturale del museo proprio per la condizione del quartiere. “L’assessore Funari ha minimizzato il problema dei senza fissa dimora”, ha spiegato alla Dire il consigliere di Fdi riferendosi al Tavolo di settembre presso la Prefettura.

“Solidarietà, sicurezza e decoro” i tre concetti che ha voluto ricordare il presidente della commissione Cultura Federico Mollicone che respinge al mittente ogni tentativo di addebitare le ragioni del no al maxi centro per i disagiati ” per una mancanza di solidarietà. Non ci facciamo schiacciare negli stereotipi in cui ci vorrebbe la sinistra”, ha chiarito. “È strumentalizzare la miseria”, ha detto prendendo il megafono il Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. La proposta è quella di “coinvolgere le associazioni di volontariato”, come ha sottolineato il deputato Perissa e di “distribuire equamente queste persone nella città e nelle strutture”, ha spiegato alla Dire il senatore di Fdi, Andrea De Priamo che risponde “assolutamente no” a chi sospetta che si voglia esportare il tema del degrado di Termini dal centro alle periferie. “Distribuzione equa e in varie strutture”, ha ribadito. Non maxi centri quindi, è la proposta della destra. “Anche per pensare al dopo- ha detto Perissa- e dare una speranza a queste persone. Non basta il pasto caldo”.

Al termine della cabina di regia a Chigi la scorsa settimana era stato già questo l’input dato al sindaco Roberto Gualtieri dal sottosegretario Alfredo Mantovano con l’indicazione per un tavolo in Prefettura anche con la Regione. Una vittoria di Fratelli d’Italia questo stop alla tensostruttura, così rivendicano i rappresentanti oggi coinvolti nel sit in, del lavoro finora svolto in Commissione Giubileo. Intanto però per le alternative il tempo stringe.

