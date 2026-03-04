fotovoltaico,-seapower-e-jolywood-firmano-accordo-a-key-energy-2026

Asse Italia-Cina tra ricerca, servizi di ingegneria e industria

Rimini, 4 mar. (askanews) – Il fotovoltaico continua a crescere in Europa e rafforza il suo ruolo nella transizione energetica. Nel 2025 ha coperto circa il 13% della produzione elettrica dell’Unione Europea. Alla fiera KEY – The Energy Transition Expo 2026 nasce ora una nuova collaborazione internazionale per accelerarne lo sviluppo. Il centro di ricerca Seapower, legato all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha firmato un accordo con Jolywood Solar, gruppo tra i leader globali nella produzione di moduli solari. La partnership punta a sviluppare progetti fotovoltaici in Europa unendo ricerca tecnologica, servizi di ingegneria e capacità industriale lungo l’intera filiera dell’energia solare. “E’ un accordo di partenariato importante quello che abbiamo firmato con Jollywood – spiega Francesco Lioniello, vicepresidente di Seapower – Noi siamo un centro di ricerca partecipato dall’Università Federico II di Napoli; Jollywood è uno dei primi produttori al mondo di moduli fotovoltaici che investe ingentissime risorse nella ricerca dei nostri prodotti. E’ il primo che ha sviluppato la tecnologia TOPCon e sta ancora innovando e immettendo nuovi prodotti sul mercato. In un momento storico in cui noi puntiamo all’internazionalizzazione in Europa, che è un mercato enorme per l’energia rinnovabile, Jolywood sta puntando ad accrescere il loro mercato Italia e quindi si affianca a noi, che abbiamo esperienza in questo mercato e in questo settore”. Seapower fornisce servizi di ingegneria avanzata, coprendo l’intero ciclo di vita del progetto: dagli studi di fattibilità e iter autorizzativi (permitting), fino alla progettazione dell’impianto, alla due diligence tecnica e ai servizi di EPC management. L’accordo prevede cooperazione tecnologica, ricerca e sviluppo e analisi del quadro normativo europeo per favorire nuovi investimenti nel fotovoltaico.