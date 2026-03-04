mercoledì, 4 Marzo , 26

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd calano,...

Ucciso in casa Mario Ruoso, il patron di TelePordenone: “Colpito alla testa con corpo contundente”

(Adnkronos) - Si tratta di un omicidio e...

Iran, Casa Bianca: “Spagna coopererà con esercito nella guerra”. Ma Madrid smentisce

(Adnkronos) - Nuovo capitolo nello scontro a distanza...

Coppa Italia, oggi semifinale Lazio-Atalanta – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Lazio ospita l'Atalanta nella semifinale...
HomeVideo NewsFotovoltaico, Seapower e Jolywood firmano accordo a Key Energy 2026
fotovoltaico,-seapower-e-jolywood-firmano-accordo-a-key-energy-2026
Fotovoltaico, Seapower e Jolywood firmano accordo a Key Energy 2026
Video News

Fotovoltaico, Seapower e Jolywood firmano accordo a Key Energy 2026

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Asse Italia-Cina tra ricerca, servizi di ingegneria e industria

Rimini, 4 mar. (askanews) – Il fotovoltaico continua a crescere in Europa e rafforza il suo ruolo nella transizione energetica. Nel 2025 ha coperto circa il 13% della produzione elettrica dell’Unione Europea. Alla fiera KEY – The Energy Transition Expo 2026 nasce ora una nuova collaborazione internazionale per accelerarne lo sviluppo. Il centro di ricerca Seapower, legato all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha firmato un accordo con Jolywood Solar, gruppo tra i leader globali nella produzione di moduli solari. La partnership punta a sviluppare progetti fotovoltaici in Europa unendo ricerca tecnologica, servizi di ingegneria e capacità industriale lungo l’intera filiera dell’energia solare. “E’ un accordo di partenariato importante quello che abbiamo firmato con Jollywood – spiega Francesco Lioniello, vicepresidente di Seapower – Noi siamo un centro di ricerca partecipato dall’Università Federico II di Napoli; Jollywood è uno dei primi produttori al mondo di moduli fotovoltaici che investe ingentissime risorse nella ricerca dei nostri prodotti. E’ il primo che ha sviluppato la tecnologia TOPCon e sta ancora innovando e immettendo nuovi prodotti sul mercato. In un momento storico in cui noi puntiamo all’internazionalizzazione in Europa, che è un mercato enorme per l’energia rinnovabile, Jolywood sta puntando ad accrescere il loro mercato Italia e quindi si affianca a noi, che abbiamo esperienza in questo mercato e in questo settore”. Seapower fornisce servizi di ingegneria avanzata, coprendo l’intero ciclo di vita del progetto: dagli studi di fattibilità e iter autorizzativi (permitting), fino alla progettazione dell’impianto, alla due diligence tecnica e ai servizi di EPC management. L’accordo prevede cooperazione tecnologica, ricerca e sviluppo e analisi del quadro normativo europeo per favorire nuovi investimenti nel fotovoltaico.

Previous article
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd scendono
Next article
Iran, Tajani sente Rubio: “Preoccupazione per l’allargamento del conflitto”

POST RECENTI

Video News

Iran, Casa Bianca: “Abbiamo annientato regime terroristico iraniano”

Karoline Leavitt "I leader terroristici stanno pagando col sangue"Washington, 4 mar. (askanews) - Il regime iraniano è "completamente annientato" dalla guerra tra Stati Uniti e...
Video News

Iran, Meloni: “Stiamo affrontando giornate difficili”

Meloni a convegno Bankitalia: Africa tema cruciale per intera EuropaRoma, 4 mar. (askanews) - "Nonostante i giorni difficili che stiamo affrontando non volevo perdere l'opportunità...
Video News

Character AI: stop under 18, regolamentare intelligenza artificiale

"Non è buona o cattiva, dipende come si usa"Barcellona, 4 mar. (askanews) - L'intelligenza artificiale va regolamentata e limitata. A dirlo sono gli stessi signori...
Video News

A Nola i funerali del piccolo Domenico, palloncini bianchi e applausi

Presente anche la premier Giorgia Meloni che abbraccia i genitoriNola (Na), 4 mar. (askanews) - A Nola, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo,...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.