Fra 9 mesi ci sarà una ‘vera’ eclissi solare: ecco quando diventerà buio di giorno

BOLOGNA – Sono passati più di 26 anni da quando in Italia è stato possibile ammirare una eclissi in pieno giorno (successe l’11 agosto 1999), con la luce che se ne va per via di questo particolare fenomeno. Ma ora, per poterlo vivere, basterà aspettare poco più di nove mesi: infatti, l’eclissi solare che si verificherà il 12 agosto 2026 avverrà di giorno e c’è da scommetterci che sarà un evento spettacolare. Quindi, meglio segnarsi la data sul calendario.

L’eclissi dell’agosto 2026 non sarà totale ma parziale. Gli esperti spiegano però il fenomeno sarà assolutamente percepibile. E se è vero che la Spagna è più fortunata e lì le persone vedranno buio totale, in Italia sarà visibile un Sole a cui mancherà un pezzo e questo gradualmente farà abbassare la luce del giorno fino a dar vita a una luce ambrata. Il fenomeno sarà più marcato al Nord rispetto al Sud.

