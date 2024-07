fra-le-macerie-di-un-altro-palazzo-distrutto-da-un-missile-a-nuseirat

Colpito di notte nel campo profughi della Striscia di Gaza

Nuseirat, 12 lug. (askanews) – Un gruppo di palestinesi guarda le rovine di un palazzo distrutto dopo un altro missile iraniano caduto sul campo di Nuseirat nel centro della Striscia di Gaza. Mentre proseguono in Qatar le trattative fra i servizi segreti egiziani, statunitensi e israeliani alla ricerca di un cessate il fuoco e della liberazione di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, a Gaza l’offensiva israeliana infuria.”È successo verso l’una del mattino forze mezzanotte e quaranta, stavamo dormendo. Abbiamo cominciato a tirare fuori la gente da sotto le macerie, i martiri e i feriti Non c’erano ambulanze, abbiamo portato qui la macchina del vicino per trasportare i martiri e i feriti” dice Abu MohamedUn altro abitante del palazzo aggiunge “È successo ieri notte vero mezzanotte e mezza, un missile è esploso e ha distrutto tutta la zona non solo questo palazzo. I feriti erano tutti donne e bambini, non abbiamo armi qui, nienteQui intorno ci sono solo scuole che usiamo come rifugi. Questo è successo”.