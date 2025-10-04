Fra un anno oggi sarà festa nazionale, Meloni: “San Francesco uomo estremo ma non estremista”

ROMA – “San Francesco è stato un uomo estremo ma non un estremista. Ha dato l’esempio della povertà ma non quello della miseria che lui e i suoi fratelli hanno sempre combattuto”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice intervenendo alla cerimonia per la festa di San Francesco, Patrono d’Italia.Con il presepe, “la più dolce e profonda rappresentazione universale di un Dio che si è fatto bambino ed è venuto al mondo, nel mondo”, San Francesco ha voluto “insegnare agli uomini ciò che gli uomini non avevano conosciuto prima di lui. Il perdono, addirittura l’amore per il nemico”, dice Meloni.Ciò detto, “San Francesco non è stato un trovatore sognante, ma un uomo d’azione, rapido fin quasi a essere precipitoso nei compiti che assumeva o negli impegni che prendeva- spiega la presidente del Consiglio- Non amava i compromessi, le mezze verità, i sotterfugi: era esigente, come sono esigenti i santi, uomini e donne tanto normali quanto radicali nel coraggio delle loro scelte”.

FESTA NAZIONALE NON CAPRICCIO MA OMAGGIO A PAPA FRANCESCO

“Un anno fa un poeta libero e senza potere, come si è definito lui stesso, ha rivolto un appello lirico e potente, come è nel suo meraviglioso stile. Davide Rondoni ha chiesto alla politica di riflettere sulla figura di san Francesco, di recuperarne il senso più profondo, di reintrodurre il 4 ottobre nel novero delle feste nazionali. Quell’appello non è caduto nel vuoto. Come non succedeva da molto tempo, le parole di un poeta sono risuonate in Parlamento e il Parlamento ha trasformato quelle parole in una legge dello Stato. Il legislatore ha scelto di restituire San Francesco, la sua eredità, il suo messaggio, il suo carisma alla dimensione pubblica e civile di questa nazione. Non un capriccio o addirittura uno spreco di denaro, come pure da qualcuno è stato sostenuto, ma una scelta di identità, un atto d’amore per l’Italia e per il suo popolo”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice intervenendo alla cerimonia per la festa di San Francesco, Patrono d’Italia.”A me personalmente piace vedere questo voto del Parlamento come un omaggio anche al primo Pontefice che ha scelto il nome di Francesco nell’anno in cui è tornato alla casa del Padre”, aggiunge Meloni.

TUTELARE AMBIENTE OPERA CREATORE SENZA SOTTOMETTERSI A NATURA

“Come ci ha di recente ricordato Papa Leone, noi non siamo altro che amministratori premurosi di quella casa, affinché nessuno distrugga irresponsabilmente i beni naturali, che parlano della bontà e della bellezza del Creatore, né tantomeno si sottometta ad essi come schiavo o adoratore della Natura”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice intervenendo alla cerimonia per la festa di San Francesco, Patrono d’Italia.San Francesco “in nome della povertà ha ricordato a tutti noi che nulla in fondo è veramente nostro” ma “tutto è un dono, la preziosa eredità di un Dio che ci ama nella nostra imperfezione”, dice Meloni, “ha ricordato all’uomo che è il custode el creato e che la vita in tutte le sue forme è affidata in maniera speciale alla responsabilità e alla cura degli uomini”.

