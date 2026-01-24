sabato, 24 Gennaio , 26

Serie A, oggi Lecce-Lazio – Diretta

(Adnkronos) - La Lazio torna in campo in...

Alessandra Martines, la lotta della figlia contro il tumore: “La paura era sempre presente”

(Adnkronos) - "La paura era sempre presente". Alessandra...

Intelligenza artificiale, Papa: “Non è un’amica o un oracolo, attenzione a chatbot troppo affettuosi”

(Adnkronos) - Fermiamo la “deriva antropomorfica”, “non seppelliamo...

Alcaraz-Paul: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz torna protagonista agli Australian...
frana-in-nuova-zelanda,-morta-la-15enne-avellinese-sharon-maccanico
Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico

Frana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico

DALL'ITALIA E DAL MONDOFrana in Nuova Zelanda, morta la 15enne avellinese Sharon Maccanico
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Con profonda tristezza condividiamo la scomparsa di due studenti del Pak ūranga College, Max Furse-Kee e Sharon Maccanico, nella tragedia del Monte Maunganui” in Nuova Zelanda. E’ quanto si legge in un post pubblicato sul Facebook dal college. 

Sharon Maccanico, 15 anni, era originaria di Picarelli, comune in provincia di Avellino: viveva ad Auckland. L’adolescente era un’appassionata di hip-hop. 

Le frane, che si sono verificate giovedì 22 gennaio, sono state innescate dalle forti piogge degli ultimi giorni, che hanno causato inondazioni e interruzioni di corrente in tutta l’Isola del Nord. Le riprese dal campeggio sul monte Maunganui, un vulcano spento, mostrano un’enorme frana vicino alla base della cupola vulcanica, mentre i soccorritori e i cani setacciavano roulotte distrutte e tende appiattite.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.