Frana nel Goriziano, crollano tre edifici: ci sono due dispersi

Redazione-web
Di Redazione-web

La colata di fango dovuta al forte maltempo.

Cormons (Gorizia), 17 nov. (askanews) – Sono tre gli edifici coinvolti dalla frana dovuta al forte maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Gorizia. Sono in corso le operazioni di ricerca di un ragazzo e di un’anziana, segnalati come dispersi. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato travolto da una colata di fango mentre aiutava la donna imprigionata nel crollo. Sul Friuli Venezia Giulia caduti 200 millimetri di pioggia in poche ore.Impegnate squadre USAR (Urban Search And Rescue), cinofili dei vigili del fuoco ed elicottero del reparto volo di Venezia.

