frana-niscemi,-schlein:-pochi-100mln,-dirottare-1-mld-da-ponte-messina

“Mettere quei soldi immediatamente a disposizione dei territori”

Niscemi, 27 gen. (askanews) – Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al sud sono “insufficienti” i 100 milioni stanziati, il Pd chiede di “dirottare un miliardo” dai soldi per il ponte di Messina. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, a margine della sua visita a Niscemi, la città colpita da una grande frana. In generale, ha spiegato, il ciclone ha provocato “2 miliardi di danni, è insufficiente la cifra di 100 milioni stanziata ieri. Chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori”.Aggiunge la Schlein: “Abbiamo proposto che venisse immediatamente dirottato un miliardo che era stato messo sul progetto del ponte ma che non potrà essere usato nel 2026 per il blocco della corte dei conti. Metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti”.