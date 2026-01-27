martedì, 27 Gennaio , 26
frana-niscemi,-schlein:-pochi-100mln,-dirottare-1-mld-da-ponte-messina
Frana Niscemi, Schlein: pochi 100mln, dirottare 1 mld da Ponte Messina

Frana Niscemi, Schlein: pochi 100mln, dirottare 1 mld da Ponte Messina

Video NewsFrana Niscemi, Schlein: pochi 100mln, dirottare 1 mld da Ponte Messina
Redazione-web
Di Redazione-web

“Mettere quei soldi immediatamente a disposizione dei territori”

Niscemi, 27 gen. (askanews) – Per fare fronte ai danni provocati dal maltempo al sud sono “insufficienti” i 100 milioni stanziati, il Pd chiede di “dirottare un miliardo” dai soldi per il ponte di Messina. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, a margine della sua visita a Niscemi, la città colpita da una grande frana. In generale, ha spiegato, il ciclone ha provocato “2 miliardi di danni, è insufficiente la cifra di 100 milioni stanziata ieri. Chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori”.Aggiunge la Schlein: “Abbiamo proposto che venisse immediatamente dirottato un miliardo che era stato messo sul progetto del ponte ma che non potrà essere usato nel 2026 per il blocco della corte dei conti. Metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.