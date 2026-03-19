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Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano

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(Adnkronos) – Un alpinista italiano è morto e un altro è rimasto gravemente ferito a causa di una frana nel massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia, secondo quanto riferito dal Plotone di Gendarmeria d’Alta Montagna (Pghm). 

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 a un’altitudine di 3.400 metri nella zona di Grand Flambeau, vicino al confine italiano, cogliendo di sorpresa un gruppo di tre alpinisti italiani, tra cui una guida. “Uno dei tre uomini è morto sul colpo, mentre il secondo ha riportato fratture multiple. La guida è rimasta illesa”, ha aggiunto il Pghm, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime. 

L’alpinista ferito, secondo la stessa fonte, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Annecy. 

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