Francesca Fagnani si racconta: “Da Mammucari comportamento inaccettabile. Piaccio perché sono senza pudore. Ecco per chi voto…”

ROMA – “Purtroppo a volte succede che non si riesca ad avere un confronto paritario. In certi casi è evidente che alcuni uomini siano infastiditi dal dover interagire sullo stesso piano con le donne”.

In una intervista al quotidiano La Stampa Francesca Fagnani si racconta, replicando anche a Teo Mammucari, dopo le polemiche per l’ospitata a Belve che il conduttore ha scelto di interrompere in corsa.

“Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta. Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani”.

“MIA MADRE MI MANCA MOLTISSIMO”

Una delle domande ricorrenti ai suoi ospiti è: “Se potesse, chi vorrebbe riportare in vita e cosa gli/le direbbe?”. Rivolgendola a se stessa, Fagnani non ha dubbi: “Mia madre. Non c’è giorno in cui non pensi a lei. È morta nove anni fa e più di tutto mi manca la possibilità di dirle quanto la amo, perché non c’è statotempo e modo di dirglielo abbastanza. Però la ritrovo in tutto quello che faccio, dalle ricette ad alcune tradizioni che rispetto e più di tutto al carattere che è – o spero che sia – l’eredità più importante che mi ha lasciato”.

“PIACCIO AI GIOVANI PERCHE’ SONO SENZA PUDORE”

La giornalista prova a spiegare (e spiegarsi) il successo che riscuote nel pubblico giovanile:

“Penso che succeda perché evidentemente in qualche modo ho intercettato un linguaggio con cui parlare con loro, che li fa sentire vicini. Io non è che sono proprio la “brava conduttrice” classica, faccio domande in modo diverso, non nascondo il mio stupore né le mie reazioni in generale. Sono un po’ senza pudore, in questo senso, e credo questo piaccia ai giovani che non si riconoscono in certi programmi emodi di parlare un po’ paludati”.

L’INTERVISTA CHE MI E’ RIMASTA PIU’ IMPRESSA? QUELLA CON CLAUDIA PANDOLFI”

Qual è l’intervista che le è rimasta maggiormente impressa? “Quella con Claudia Pandolfi è stata speciale, è stata la personificazione del fascino”.

“Tutti siamo un insieme di pregi, difetti e contraddizioni, di momenti di crisi che ci rendono interessanti. I fenomeni non sono interessanti, non hanno fascino, non fanno scattare identificazioni. Raccontare della propria vita in modo onesto è sempre una esposizione rischiosa, ma funziona, danno di loro un’immagine inedita che porta bene. Se arrivi senza voler fare il fenomeno è meglio. Alcuni si siedono sullo sgabello rigidi e intenzionati a difendersi, ma piano piano si allenta la protezione che uno mette in piedi, la tensione si scioglie e tutto va per il meglio”.

ATTESA PER L’INTERVISTA A JOVANOTTI: “HA AVUTO UNA SINCERITA’ DISARMANTE”

Nell’ultima puntata della stagione, gli spettatori troveranno seduto sullo scomodo sgabello Lorenzo Jovanotti: “Ha avuto con me una generosità che mi ha consentito di fare un ritratto molto profondo, è stato bravissimo. Ha raccontato tutte le difficoltà degli ultimi tempi, con sincerità disarmante”.

“GIORGIA MELONI HA PERSO AUTOIRONIA”

Nel 2018 Fagnani intervistò Giorgia Meloni, la conduttrice sottolinea le differenze tra il politico di allora e quello di oggi: In quella intervista aveva tirato fuori una grande umanità, fatta di ironia e autoironia. Era stata molto divertente e molto aperta a ricevere qualsiasi tipo di domanda. Sembra che abbia perso queste qualità, forse per il peso della responsabilità che porta sulle spalle”.

PER CHI VOTO? “SUI DIRITTI A SINISTRA MA SONO LIBERALE”

Se si sente di destra o di sinistra, risponde: “Non mi interessa un senso di appartenenza politica. Certamente sui diritti individuali sono assolutamente spostata a sinistra. Ma per il resto mi definirei liberale”.

NUOVA STAGIONE DI BELVE?

Sulla nuova stagione di Belve, Fagnani assicura: “Sì, ci sarà. E credo ci sarà finché capirò che c’èattesa di una nuova stagione”.

