Francesca Ferragni è incinta: sui social l’annuncio

ROMA – No, Chiara Ferragni non è incinta. Ma una delle sue sorelle sì. Ed ha postato su Instagram una foto con il pancione e l’annuncio del secondo figlio in arrivo. Parliamo di Francesca Ferragni, una delle sorelle minori di Chiara che sui social scrive: “Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?”. A corredare il pensiero dolcissimo tutta la famiglia al completo, compresa la cagnolona Gabriella.

Francesca che di mestiere fa la dentista è sposata con Riccardo Nicoletti e insieme hanno un bambino di quasi 3 anni, Edoardo, appunto.

IL POST DELL’ANNUNCIO

I COMMENTI SOCIAL DELLA FAMIGLIA

Non sono tardati ad arrivare i commenti della sua famiglia, in primis quello della sorella maggiore Chiara che ha scritto: “Pronta alla famiglia che si allarga”. Anche l’altra sorella Valentina ha scritto: “Pronta ad essere zia per la quarta volta”. E il papà Marco: “Pronto ad essere nonno per la 4a volta”.

