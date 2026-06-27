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Francesca Michielin si è sposata, giro in Vespa come ‘Vacanze romane’
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Francesca Michielin si è sposata, giro in Vespa come ‘Vacanze romane’

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Francesca Michielin si è sposata. Ad annunciarlo la stessa cantautrice con una carrellata di foto condivisa sul proprio profilo Instagram, in cui appare vestita da sposa insieme al marito Davide Spigarolo, anche lui elegantissimo, su una Vespa che ricordano Audrey Hepburn e Gregory Peck in ‘Vacanze romane’. In altri scatti, i neo sposi appaiono in chiesa, accerchiati dall’amore di parenti e amici e da una distesa di girasoli.  

La coppia ha pronunciato il fatidico ‘si’ venerdì 26 giugno a Bassano del Grappa, la città veneta dove la cantante è nata e cresciuta. La cerimonia, lontana dai riflettori, è stata segnata da una sorpresa: a un certo punto, infatti, l’artista ha cantato ‘Hallelujah’ di Haim. In un’atmosfera intima e familiare, durante l’omelia, l’abate don Andrea Guglielmi ha fatto riferimento sia alle canzoni della Michielin sia allo sport praticato da Davide Spigarolo, che ha un passato nel salto in alto. 

Rompendo in qualche modo il ‘protocollo’, i due sposi non si sono seduti davanti all’altare ma fra i tre sacerdoti che hanno officiato la cerimonia. Dopo la messa nuziale sono fuggiti in Vespa verso un luogo segreto in cui hanno festeggiato l’inizio della loro vita matrimoniale insieme.  

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