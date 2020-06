Franceschini “20 mln per le sale cinematografiche e 100 per tax credit”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha firmato questa mattina due decreti del valore complessivo di 120 milioni di euro per sostenere l’intera filiera cinematografica e audiovisiva italiana. I provvedimenti, che potenziano il Fondo Cinema e rafforzano il sostegno pubblico a favore delle sale cinematografiche, sono un ulteriore utilizzo del “Fondo emergenza cinema e spettacolo” istituito con il Dl Cura Italia con una dotazione di 130 milioni di euro e elevato dal Dl Rilancio a 245 milioni di euro.

“Gli effetti dell’emergenza sanitaria hanno avuto ricadute significative su tutti i settori della cultura,

